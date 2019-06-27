Экс-хавбек «Спартака» и «Рубина» Пантелеев стал игроком тульского «Арсенала»

Полузащитник Владислав Пантелеев продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Стороны заключили контракт до 30 июня 2021 года, сообщает пресс-служба «оружейников».

Пантелеев является уроженцем Тульской области. Большую часть карьеры он провёл в московском «Спартаке». В составе главной команды красно-белых 22-летний игрок принял участие в двух матчах, в составе «Спартака-2» — в 106 встречах, в которых забил 26 голов. В весенней части сезона-2018/19 Владислав защищал цвета казанского «Рубина».

«Арсенал» завершил минувшую кампанию на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 матчах команда из Тулы одержала 12 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. В следующем сезоне «оружейники» выступят в Лиге Европы.