Испания разгромила Францию и вышла в финал Евро-2019 U21

В Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» состоялся полуфинал чемпионата Европы — 2019 U21 Испания — Франция. Победу со счётом 4:1 одержали испанские футболисты.

Автором первого мяча стал французский нападающий Жан-Филипп Матета, реализовавший пенальти на 16-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял полузащитник Марк Рока. До перерыва Испанию вывел вперёд форвард Микель Оярсабаль, забивший с 11-метровой отметки.

В начале второго тайма преимущество испанцев увеличил хавбек Даниэль Ольмо, отличившийся после передачи полузащитника Фабиана Руиса. На 66-й минуте ещё один мяч в ворота Франции отправил нападающий Борха Майораль, голевой пас отдал хавбек Пабло Форнальс.

В финале молодёжного Евро-2019 сборная Испании встретится с Германией, обыгравшей в полуфинале команду Румынии (4:2). Матч состоится 30 июня в Удине на стадионе «Дачия Арена».