Ван-Биссака успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»

Правый защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака успешно прошёл медицинский осмотр перед завершением своего трансфера в «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что «красные дьяволы» официально объявят о приобретении 21-летнего игрока сегодня, 28 июня, сообщает Sky Sports.
По информации издания, за Ван-Биссаку «МЮ» заплатит £ 45 млн (около € 50,1 млн) плюс £ 5 млн бонусов (около € 5,6 млн), которые будут зависеть от количества сыгранных защитником матчей.
Аарон станет вторым летним трансфером «Манчестер Юнайтед». Ранее «красные дьяволы» приобрели у «Суонси Сити» левого вингера Дэниела Джеймса.
«МЮ» завершил минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующей кампании команда Уле-Гуннара Сульшера будет выступать в Лиге Европы.
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