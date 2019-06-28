Отец Хамеса рассказал, какой клуб больше всего подходит сыну

Уилсон Родригес, отец полузащитника мадридского «Реала» и национальной команды Колумбии Хамеса Родригеса, рассказал о ситуации вокруг сына, который этим летом может сменить клуб.

«В «Порту», Испании и «Баварии» у Хамеса были разные ситуации. Его лучшим сезоном остаётся тот, который он провёл под руководством Карло Анчелотти в «Реале», но я с оптимизмом смотрю в будущее.

Между ним и Анчелотти сразу возникло большое уважение. Хамес благодарен Карло за то, что он сделал. Он знает, как извлечь из него максимум пользы, и это способствовало их большой дружбе. Тренер всегда был очень доволен его игрой.

Я слышал слухи. Думаю, сейчас сыну нужны перемены. В «Наполи» играет Оспина. Считаю, что это очень хороший клуб. Это лучший вариант для Хамеса», — приводит слова отца футболиста CalcioNapoli24.