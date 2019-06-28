Барцальи может стать помощником Сарри

Недавно завершивший игровую карьеру защитник туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи может остаться в клубе и войти в тренерский штаб нового наставника команды Маурицио Сарри, сообщает Tuttosport.

38-летний уроженец Фьезоле начал карьеру в 1998 году в молодёжной системе клуба «Рондинелла». В последующие годы он успел поиграть за такие команды, как «Асколи», «Кьево», «Палермо» и «Вольфсбург», а в 2011 году перешёл в «Ювентус», с которым семь раз подряд становился триумфатором Серии А. В сборную Италии защитник вызывался с 2004 по 2017 год, а в 2006 году стал чемпионом мира.

Сарри сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который работал с туринской командой на протяжении последних пяти лет — с 2014 по 2019 год. Последним клубом Сарри был лондонский «Челси», который он возглавил летом 2018 года. Под руководством итальянского специалиста столичная команда в сезоне-2018/19 заняла третье место в турнирной таблице английского чемпионата.

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