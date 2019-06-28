Кения обыграла Танзанию на Кубке африканских наций

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Кении встречалась с национальной командой Танзании. Игра состоялась на стадионе «30 июня» в Египте и завершилась со счётом 3:2 в пользу кенийской сборной.
Счёт был открыт уже 6-й минуте встречи. Отличился форвард Танзании Симон Мсува. На 39-й минуте кенийский нападающий Майкл Олунга сравнял счёт, но уже через минуту форвард соперников Мбвана Самата вывел Танзанию вперёд. Вновь сравнял счёт полузащитник кенийцев Джоханна Омоло на 62-й минуте игры. Окончательный результат матча на 80-й минуте установил удар Майкла Олунге, который оформил дубль.
Сборная Кении набрала 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С. Танзания идёт на последнем месте, проиграв оба матча. Соперниками команд по группе С являются сборные Алжира и Сенегала.
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