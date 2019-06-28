Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кения обыграла Танзанию на Кубке африканских наций

Кения обыграла Танзанию на Кубке африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Кении встречалась с национальной командой Танзании. Игра состоялась на стадионе «30 июня» в Египте и завершилась со счётом 3:2 в пользу кенийской сборной.

Счёт был открыт уже 6-й минуте встречи. Отличился форвард Танзании Симон Мсува. На 39-й минуте кенийский нападающий Майкл Олунга сравнял счёт, но уже через минуту форвард соперников Мбвана Самата вывел Танзанию вперёд. Вновь сравнял счёт полузащитник кенийцев Джоханна Омоло на 62-й минуте игры. Окончательный результат матча на 80-й минуте установил удар Майкла Олунге, который оформил дубль.

Сборная Кении набрала 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С. Танзания идёт на последнем месте, проиграв оба матча. Соперниками команд по группе С являются сборные Алжира и Сенегала.

Кубок африканских наций. Группа C. 2-й тур
27 июня 2019, четверг. 23:00 МСК
Кения
3 : 2
Танзания
0:1 – Мсува – 6, 1:1 – Олунга – 39, 1:2 – Самата – 40, 2:2 – Омоло – 62, 3:2 – Олунга – 80
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент