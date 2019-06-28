Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры

Экс-футболист казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.



«Сегодня я вышел на пенсию, потому что должен посвятить больше времени своей семье. Я много думал об этом. В прошлом году в «Райо Вальекано» мне обещали, что продлят контракт, если клуб останется в Ла Лиге, но этого не произошло. После года без соревнований существует слишком много предубеждений. Поэтому я решил, что это уже пора», — цитирует 38-летнего аргентинца ESPN.

Домингес известен по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». В составе казанского клуба Домингес стал чемпионом России, а также участвовал в легендарной победе «Рубина» над испанской «Барселоной». Выступая за «Зенит», Домингес стал обладателем золотых медалей российского чемпионата, Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Последней командой Чори была «Райо Вальекано», вылетевшая в минувшем сезоне из высшего испанского дивизиона.