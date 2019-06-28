Айртон — о травме с «Ростовом»: отделался лёгким испугом

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас рассказал о повреждении, полученном в игре 1-го тура Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (0:2).
«Что касается моей травмы, то слава богу я отделался легким испугом. Поработал, и понял, что скоро вернусь к работе с командой. Матч с ЦСКА? Несмотря на то, что мы сейчас на сборах, можно сказать играем под нагрузкой, дерби остается дерби. Поэтому будем выходить на поле и играть на победу», — приводит слова Айртона «Комсомольская правда».
Напомним, во время игры с «Ростовом» 22-летний бразилец врезался в рекламный щит и получил повреждение. После этого футболист с трудом поднялся и покинул поле с помощью сотрудников клуба.
Айртон перешёл в «Спартак» в январе этого года из «Флуминенсе» за сумму в € 7 млн. Всего в составе московской команды он сыграл 14 матчей. На счету бразильского защитника 3 результативные передачи. Контракт 21-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.
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