Ривалдо считает Месси главным предендентом на «Золотой мяч»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо считает форварда каталонского клуба и сборной Аргентины Лионеля Месси главным претендентом на «Золотой мяч»-2019.



«Искренне верю, что Месси сделал достаточно, чтобы получить «Золотой мяч», ведь речь идет об индивидуальной награде. Ван Дейк? Надо задать вопрос, был ли он столь же влиятельным в обороне «Ливерпуля», как Месси в атаке «Барселоны». В любом случае, если Лео удастся выиграть Кубок Америки, это, несомненно, станет мощным импульсом для ещё одного «Золотого мяча», — цитирует Ривалдо Mundo Deportivo.



В сезоне-2018/19 Месси принял участие в 50 матчах за «Барселону» в турнирах на клубном уровне, где забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи. На текущий момент 32-летний аргентинец является обладателем пяти «Золотых мячей» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015).

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