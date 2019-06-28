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Бразилия обыграла Парагвай по пенальти и вышла в 1/2 финала Кубка Америки

Бразилия обыграла Парагвай по пенальти и вышла в 1/2 финала Кубка Америки
Футбол / Южная Америка 0

В Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019 между сборными командами Бразилии и Парагвая. Встречу обслуживал чилийский арбитр Роберто Тобар. Игра завершилась победой бразильцев по пенальти.

Основное время закончилось вничью 0:0. На 54-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота парагвайцев и наказал защитника Фабиана Бальбуэна предупреждением, но после просмотра видеоповтора заменил одиннадцатиметровый на штрафной удар и удалил парагвайского футболиста, показав красную карточку. В послематчевой серии пенальти удачливее оказались бразильские футболисты. Решающий удар реализовал форвард Габриэл Жезус.

Обыграв Парагвай, национальная команда Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Венесуэла — Аргентина.

Кубок Америки. 1/4 финала
28 июня 2019, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
0 : 0
4 : 3
Парагвай
Удаления: нет – Бальбуэна, 58
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