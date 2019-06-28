Отец Хави: многие против возвращения Неймара

Отец бывшего полузащитника «Барселоны» Хави Хоаким Эрнандес поделился мнением о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб и высказался о тренерских перспективах сына.

«Неймар – великолепный игрок, но многие люди против его возвращения. Его отъезд нанёс травму, и он сам хотел уйти. Думаю, что желание руководства опять подписать Неймара дурно пахнет. Но всё зависит от руководителей клуба, если они думают, что возвращение Неймара пойдет на пользу, то можно только приветствовать это.

«Барса» – отличный клуб, и Хави должен быть готов, поэтому он будет тренировать в Катаре в течение следующих двух-трёх лет. Он должен учиться спокойно, без давления, чтобы вернуться в «Барселону» зрелым тренером и готовым работать без давления или одержимости", – приводит слова Хоакима Эрнандеса Sport-English.

Хави: моя цель — вернуться в «Барселону» в качестве тренера