Обамеянг летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг летом может перейти в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Mirror, наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер хочет заменить габонцем форварда Ромелу Лукаку, который, вероятнее всего, покинет клуб в трансферное окно.
Ранее в СМИ также была информация, что Обамеянг получил очень выгодное в финансовом плане предложение от китайских команд. Габонский футболист заинтересовал «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ», которые готовы предложить ему контракт с заработной платой £ 300 тыс. в неделю (около € 339 тыс.).
В минувшем сезоне форвард провёл в составе лондонской команды 36 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 22 мяча и сделал 5 голевых передач.
Обамеянг удалил «Арсенал» из своей биографии в профиле «инстаграма»
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