Мусаев — о победе над ЦСКА: было тяжело после перерыва
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над ЦСКА в матче Кубка Париматч Премьер.
«Если у Скопинцева нет травмы, то мы довольны тем, как прошла игра. Было тяжело после перерыва, все ребята находятся в разном состоянии, большие нагрузки на тренировках. Я рад победе, это важно всегда. С точки зрения технико-тактических действий был ряд хороших моментов, но временами видно, что нам не хватает мастеровитости и нужно работать над взаимодействиями.
Ряд воспитанников академии дебютировал за «Краснодар», можно сказать, в полуофициальном матче. Считаю, ребята выглядели уверенно, не тушевались. Поздравляю их, но впереди ещё много работы, чтобы попасть в основной состав», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе клуба.
ЦСКА проиграл «Краснодару». И теперь разыграет со «Спартаком» последнее место
В этой игре было очень много стыков и повреждений, но всего один гол.
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