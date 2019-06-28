Мусаев — о победе над ЦСКА: было тяжело после перерыва

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над ЦСКА в матче Кубка Париматч Премьер.

«Если у Скопинцева нет травмы, то мы довольны тем, как прошла игра. Было тяжело после перерыва, все ребята находятся в разном состоянии, большие нагрузки на тренировках. Я рад победе, это важно всегда. С точки зрения технико-тактических действий был ряд хороших моментов, но временами видно, что нам не хватает мастеровитости и нужно работать над взаимодействиями.



Ряд воспитанников академии дебютировал за «Краснодар», можно сказать, в полуофициальном матче. Считаю, ребята выглядели уверенно, не тушевались. Поздравляю их, но впереди ещё много работы, чтобы попасть в основной состав», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе клуба.