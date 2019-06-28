Д. Алвес: Парагвай — наш сильнейший соперник на Кубке Америки
Капитан сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал игру команды в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Парагваем.
«Игроки сборной Бразилии понимали, что сегодня необходимо быть отлично подготовленными тактически к Парагваю. Это сильнейший соперник на Кубке Америки. Сборная обладает отличной физикой, она не позволит расслабиться. Любая команда, которая попадётся Бразилии в полуфинале, будет серьёзным испытанием. Теперь нужно думать о следующем матче и хорошо к нему подготовиться. Мы находимся в одном шаге от основной цели. Надо соблюдать осторожность», – приводит слова Алвеса Sport.es
Обыграв Парагвай в серии пенальти, Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Венесуэла — Аргентина.
Бразилия обыграла Парагвай по пенальти и вышла в 1/2 финала Кубка Америки
- 28 июня 2019
-
10:05
-
09:48
-
09:46
-
09:26
-
09:22
-
09:11
-
08:59
-
08:50
-
08:40
-
08:26
-
07:49
-
07:20
-
07:01
-
06:45
-
05:49
-
05:22
-
05:07
-
04:13
-
03:58
-
03:32
-
02:58
-
02:34
-
02:06
-
01:52
-
01:26
-
00:57
-
00:30
-
00:30
-
00:19
-
00:00
- 27 июня 2019
-
23:53
-
23:46
-
23:42
-
23:24
-
23:21
Партнерский контент