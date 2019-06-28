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Д. Алвес: Парагвай — наш сильнейший соперник на Кубке Америки

Д. Алвес: Парагвай — наш сильнейший соперник на Кубке Америки
Футбол / Южная Америка 0

Капитан сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал игру команды в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Парагваем.

«Игроки сборной Бразилии понимали, что сегодня необходимо быть отлично подготовленными тактически к Парагваю. Это сильнейший соперник на Кубке Америки. Сборная обладает отличной физикой, она не позволит расслабиться. Любая команда, которая попадётся Бразилии в полуфинале, будет серьёзным испытанием. Теперь нужно думать о следующем матче и хорошо к нему подготовиться. Мы находимся в одном шаге от основной цели. Надо соблюдать осторожность», – приводит слова Алвеса Sport.es

Обыграв Парагвай в серии пенальти, Бразилия стала первым полуфиналистом Кубка Америки, где встретится с победителем матча Венесуэла — Аргентина.

Бразилия обыграла Парагвай по пенальти и вышла в 1/2 финала Кубка Америки
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