Ордец: РПЛ сильнее и зрелищнее УПЛ, а футбол призван объединять народы

Защитник «Динамо» Иван Ордец рассказал, почему он принял решение покинуть «Шахтёр» и перейти в стан московского клуба.



«Мой выбор — в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в «Динамо» любую политическую подоплёку.



Этим летом у меня был шанс остаться в «Шахтёре», который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское «Динамо» предложило стать частью нового амбициозного проекта.



Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист», — цитирует защитника «Экспресс».