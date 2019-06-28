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Ордец: РПЛ сильнее и зрелищнее УПЛ, а футбол призван объединять народы

Ордец: РПЛ сильнее и зрелищнее УПЛ, а футбол призван объединять народы
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Динамо» Иван Ордец рассказал, почему он принял решение покинуть «Шахтёр» и перейти в стан московского клуба.

«Мой выбор — в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в «Динамо» любую политическую подоплёку.

Этим летом у меня был шанс остаться в «Шахтёре», который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское «Динамо» предложило стать частью нового амбициозного проекта.

Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист», — цитирует защитника «Экспресс».

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