Полузащитник «Ливерпуля» перешёл в «Спортинг»

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Рафаэла Камашу в лиссабонский «Спортинг».



Условия сделки не разглашаются, однако, по информации Liverpool Echo, сумма трансфера составила £ 5 млн (более € 5,5 млн) плюс £ 2 млн (€ 2,2 млн) бонусов. Также мерсисайдцам удалось договориться о включении в договор опции обратного выкупа и выплаты 20% от суммы последующей перепродажи португальского футболиста.



На молодёжном уровне Камашу выступал за «Спортинг» и «Манчестер Сити», а с 2016 года – за «Ливерпуль». Во основной команде красных 19-летний хавбек дебютировал в минувшем сезоне, проведя по одному матчу в английской Премьер-лиге и Кубке Англии и не отметившись в них результативными действиями.



«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «ПЕК Зволле»