«Арсенал» не получил ни одного предложения по Озилу

Полузащитник Месут Озил, скорее всего, останется в «Арсенале» на следующий сезон из-за отсутствия к нему интереса со стороны других клубов. Как сообщает Daily Mail, «канониры» были готовы рассмотреть вариант с продажей 30-летнего футболиста, который зарабатывает £ 350 тыс. в неделю (около $ 440 тыс.), и тем самым, разгрузить платёжную ведомость.

Однако издание отмечает, что «Арсенал» пока что не получал официальных предложений или запросов по поводу Озила, который связан с «канонирами» контрактом до 2021 года. Поэтому летом хавбек, скорее всего, останется в стане лондонской команды.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Озил провёл 24 матча, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Ранее Озил заявил, что счастлив в «Арсенале», а его агент сказал, что Месут будет выступать за лондонский клуб как минимум до истечения срока контракта.