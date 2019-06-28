Юный болельщик «Манчестер Юнайтед» назвал всех игроков команды мусором

Юный болельщик «Манчестер Юнайтед», отвечая на вопросы журналистки телеканала ITV, признался, что в настоящее время ему не нравится ни один из футболистов команды.

Репортёр спросила мальчика, какая его любимая команда, на что он ответил: «Манчестер Юнайтед». После чего болельщику был задан вопрос, кто из клуба является его любимым футболистом. Болельщик ответил: «Никто. Они все мусор».

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» Transfer News.

Стоит отметить, что многие поклонники «Манчестер Юнайтед» в социальных сетях поддержали юного болельщика и согласились с его мнением.

Команда Уле-Гуннара Сульшера завершила прошлый сезон в АПЛ на шестом месте в турнирной таблице.