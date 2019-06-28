Эль-Шаарави объяснил, почему отказался от перехода в «Шанхай Шэньхуа»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави рассказал, почему принял решение отказаться от перехода в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», несмотря на выгодное в финансовом плане предложение.
«У меня нет желания покидать Европу. Я всё ещё хочу играть на высочайшем уровне. Ещё слишком рано делать такой радикальный выбор. Не в 26 лет», — цитирует Эль-Шаарави Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» предложил итальянскому форварду египетского происхождения годовой оклад в размере € 16 млн.
Эль-Шаарави выступает за «Рому» с 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с «волками» действует до лета 2020 года.
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