У Руни есть предложения о тренерской работе

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что ему поступают предложения о тренерской работе. 33-летний футболист отметил, что у него уже есть варианты в Англии и MLS, где он сейчас выступает.



«Я прохожу тренерские курсы и, когда закончу играть, посмотрю, какие будут варианты. Мне уже поступило несколько предложений, но сейчас я игрок и хочу наслаждаться игрой в футбол. Я могу начать тренерскую карьеру сразу после того, как завершу играть, но решение будет зависеть от амбиций как клуба, так и моих. Мы должны подходить друг другу», — цитирует Руни Sky Sports.

Ранее Уэйн выступал за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» он 5 раз становился чемпионом Англии. Также в его активе 3 Кубка лиги, 4 Суперкубка страны, Кубок Англии. Он является победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и клубного чемпионата мира.