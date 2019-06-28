Зе Луиш: благодарен «Спартаку» за Россию, которую я полюбил

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно, а также рассказал, за что благодарен красно-белым.



«На данный момент я счастлив в «Спартаке». Если клубу поступит предложение и оно устроит руководство и меня, рассмотрим этот вопрос. Но сейчас — и я могу всех заверить в этом – я не тороплю свой трансфер, не форсирую ситуацию. Что касается Китая, нужно, чтобы предложение устроило клуб, а условия – меня. Тогда можно рассматривать. Не исключаю ничего. Но мой приоритет – Европа. Об этом я говорил всегда.



По большому счёту «Спартак» дал мне всё. Крайне благодарен за это клубу. Спасибо за эмоции, за поддержку фанатов, за новую жизнь. Спасибо за Россию, которую я полюбил», — приводит слова Зе Луиша «Спорт-экспресс».



Зе Луиш защищает цвета «Спартака» с 2015 года. В минувшем сезоне 28-летний нападающий из Кабо-Верде принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов (3 – с пенальти) и 2 результативные передачи, а также получил 6 жёлтых карточек. Красно-белые по итогам розыгрыша заняли пятое место в турнирной таблице первенства, набрав 49 очков в 30 турах.

В борьбу за Зе Луиша включились два клуба из Стамбула