Зе Луиш: благодарен «Спартаку» за Россию, которую я полюбил

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно, а также рассказал, за что благодарен красно-белым.
«На данный момент я счастлив в «Спартаке». Если клубу поступит предложение и оно устроит руководство и меня, рассмотрим этот вопрос. Но сейчас — и я могу всех заверить в этом – я не тороплю свой трансфер, не форсирую ситуацию. Что касается Китая, нужно, чтобы предложение устроило клуб, а условия – меня. Тогда можно рассматривать. Не исключаю ничего. Но мой приоритет – Европа. Об этом я говорил всегда.
По большому счёту «Спартак» дал мне всё. Крайне благодарен за это клубу. Спасибо за эмоции, за поддержку фанатов, за новую жизнь. Спасибо за Россию, которую я полюбил», — приводит слова Зе Луиша «Спорт-экспресс».
Зе Луиш защищает цвета «Спартака» с 2015 года. В минувшем сезоне 28-летний нападающий из Кабо-Верде принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов (3 – с пенальти) и 2 результативные передачи, а также получил 6 жёлтых карточек. Красно-белые по итогам розыгрыша заняли пятое место в турнирной таблице первенства, набрав 49 очков в 30 турах.
- 28 июня 2019
-
13:04
-
12:58
-
12:51
-
12:46
-
12:42
-
12:17
-
12:08
-
12:05
-
11:45
-
11:45
-
11:35
-
11:35
-
11:07
-
11:02
-
10:47
-
10:46
-
10:31
-
10:29
-
10:10
-
10:05
-
09:48
-
09:46
-
09:26
-
09:22
-
09:11
-
08:59
-
08:50
-
08:40
-
08:26
-
07:49
-
07:20
-
07:01
-
06:45
-
05:49
-
05:22