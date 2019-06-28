«Химик» стал фарм-клубом «Арсенала»

Исполком РФС объявил о выдаче лицензий клубам на участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2019/20. Право выступать в третьем по силе дивизионе страны получил «Химик». Новомосковская команда с нового сезона входит в структуру «Арсенала» и становится фарм-клубом «оружейников».

Юридически команда зарегистрирована как «Химик-Арсенал» (Тула), но фактически спортсмены продолжают тренироваться и выступать в Новомосковске. На данный момент в двухразовом режиме на центральном стадионе Новомосковска занимаются футболисты, защищавшие цвета «Химика» в прошедшем первенстве, а также ряд игроков, находящихся на просмотре.



«В связи с изменением статуса клуба произойдёт омоложение команды, при этом укрепление состава будет осуществляться за счёт игроков, способных усилить команду и в перспективе пополнить ряды «Арсенала». Стремлению футболистов развиваться и показывать свои лучшие качества призван помочь статус фарм-клуба, который предполагает сквозную заявку с основной командой», — говорится на официальном сайте тульской команды.