«Химик» стал фарм-клубом «Арсенала»

Исполком РФС объявил о выдаче лицензий клубам на участие в первенстве Профессиональной футбольной лиги в сезоне-2019/20. Право выступать в третьем по силе дивизионе страны получил «Химик». Новомосковская команда с нового сезона входит в структуру «Арсенала» и становится фарм-клубом «оружейников».
Юридически команда зарегистрирована как «Химик-Арсенал» (Тула), но фактически спортсмены продолжают тренироваться и выступать в Новомосковске. На данный момент в двухразовом режиме на центральном стадионе Новомосковска занимаются футболисты, защищавшие цвета «Химика» в прошедшем первенстве, а также ряд игроков, находящихся на просмотре.
«В связи с изменением статуса клуба произойдёт омоложение команды, при этом укрепление состава будет осуществляться за счёт игроков, способных усилить команду и в перспективе пополнить ряды «Арсенала». Стремлению футболистов развиваться и показывать свои лучшие качества призван помочь статус фарм-клуба, который предполагает сквозную заявку с основной командой», — говорится на официальном сайте тульской команды.
- 28 июня 2019
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