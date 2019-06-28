«Милан» согласовал с «Реалом» трансфер Эрнандеса

Защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес, вероятно, продолжит карьеру в «Милане».



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, россонери согласовали со «сливочными» трансфер 21-летнего футболиста. По условиям сделки итальянский клуб арендует игрока с обязательством выкупа за € 20 млн. Сам Эрнандес подпишет с «Миланом» контракт на четыре года и будет получать € 1,8 млн за сезон после вычета налогов.



Эрнандес перешёл в «Реал» летом 2017 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 24 млн. В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В составе клуба он принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2023 года.

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