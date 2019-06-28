«Ливорно» выкупил у «Ростова» права на словенского защитника

Защитник Матия Бобен остаётся в «Ливорно». Между «Ростовом», который владел правами на словенского футболиста, и «Ливорно» достигнута договорённость по трансферу защитника.

«Ливорно» полностью выкупил права на Бобена, сообщает пресс-служба донского клуба. Словенский защитник перешёл в «Ростов» в 2017 году, когда подписал контракт по системе «3+1», а весеннюю часть прошлого сезона провёл в итальянском клубе на правах аренды.

По данным СМИ, итальянский клуб выкупил трансфер 25-летнего футболиста у «Ростова» за € 450 тыс. Бобен провёл за ростовскую команду в общей сложности девять матчей.

«Ростов» набрал 41 очко и финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. В следующем сезоне команда Валерия Карпина стартует матчем с «Оренбургом». Эта встреча состоится 13 июля в Ростове-на-Дону.