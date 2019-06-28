Панюков: возвращение в «Зенит» даже не обсуждалось, я счастлив в «Урале»

Нападающий Андрей Панюков прокомментировал свой переход в «Урал» из «Зенита». В прошлом сезоне форвард выступал за екатеринбургский клуб на правах аренды.



«Счастлив, что остаюсь в «Урале» — сейчас для меня это правильный выбор, шаг вперёд. Когда я приходил в «Зенит», то знал, что первые полгода я проведу за «Зенит-2», а получилось, что сезон. Я бы даже не был в основной команде, если бы вернулся. Сейчас я перешёл в тот клуб, где я играл, поэтому это моя команда. С Семаком на тему возвращения ни разу не говорил, да и вообще этот вопрос не обсуждался ни с кем.



Смысла обсуждать другие предложения не вижу, но было два варианта из Европы и один в России. Поехать в Европу и повторить судьбу Комличенко? Нет, такого желания не было, да и клубы были не те, которые мне нужны. А в чемпионате Чехии чуть-чуть сильнее, чем в Литве, где я по 20 мячей забивал. По сравнению с Россией это небо и земля. Если в Литве и Чехии забиваешь по 20 голов, то 100% в России такого не будет.



Что касается целей «Урала» на сезон, то командного собрания, где обсуждались бы планы на сезон, пока не было. Но у нас всегда цель одна: чем выше, тем лучше, в еврокубки тоже хочется, обидно, что в прошлом году не хватило одного шага. Для себя ставлю целью реализовывать каждый момент, который имею, хотелось бы забить побольше, чем в прошлом сезоне.



Ставлю ли главной целью вызов в сборную? Да нет, мне главное — играть и забивать, а если буду много забивать, то в сборную вызовут», — сказал Панюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит» подтвердил переход Панюкова в «Урал»