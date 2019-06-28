Дюгарри: для де Лигта играют роль только деньги, меня тошнит от этого

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри обрушился с критикой на защитника «Аякса» Матейса де Лигта, который, по информации СМИ, потребовал у «Пари Сен-Жермен» прописать в контракте отступные в размере € 150 млн, но получил отказ.



«Поздравляю Аль-Хелаифи и Леонардо, поздравляю всех, кто принимает решения в клубе. Давайте остановим этот цирк, когда игрока готовы уговаривать, предлагая ему любую сумму. Я устал от этого нового футбола.



Де Лигт, ты заинтересован в проекте «ПСЖ», но, ещё даже не подписав контракта с клубом, уже думаешь об уходе. В чём смысл? Что происходит в твоей голове? Тебе 19 лет. 12, 13, 14, 15, 20 млн в год? А в чём разница? Ты купишь ещё одну машину, твой дом станет больше на 50 квадратных метров, яхта будет длиннее на 10 метров…



Где спортивная составляющая? У него есть выбор: «Барселона», «ПСЖ» и «Ювентус». Очевидно, что со спортивной точки зрения правильный вариант – «Барселона». Но он не соглашается переходить в этот клуб. Так что здесь играют роль только деньги. Именно так он хочет себя показать… Меня тошнит от этого. Де Лигт – потрясающий футболист, он очень и очень хорош. Но с таким подходом это не продлится долго. Это просто невозможно», — цитирует Дюгарри RMC Sport.

«ПСЖ» отказался включать в контракт де Лигта опцию о сумме отступных