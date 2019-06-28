Гутцайт: с детства болел за «Ювентус», но не просил ставить на матчи команды

Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт рассказал о предпочтениях в клубном футболе.



«С детства следил за итальянской лигой и болел за «Ювентус», но никогда не просил ставить меня на матчи «Юве», потому что комментировать любимую команду и «давить» в себе болельщика для меня дискомфортно.



Орлов? Комментировать матчи любимой команды – дело непростое, потому что у части зрителей это в любом случае вызывает негатив. Даже несмотря на то, что по части русского языка Геннадий Сергеевич точно входит в топ-3 комментаторов России наряду с Василием Уткиным и Юрием Розановым.



Что касается АПЛ, лично мне интересно комментировать любую игру, особых предпочтений нет. Разве что в детстве нравился «Ньюкасл». Но не назвал бы себя фанатом. Просто я с детства за чёрно-белых – «Ювентус», «Валенсия», «Торпедо», — сказал Гутцайт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.



Гутцайт: некоторым лучше смотреть виснущую трансляцию, чем заплатить Известный комментатор – об уходе с «Матча» и стране парадоксов.