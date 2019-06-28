Буффон и «Ювентус» достигли договорённости о подписании контракта
Вратарь Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус». Как сообщил журналист Ромео Агрести в «Твиттере», туринский клуб достиг договорённости с 41-летним голкипером. Вратарь подпишет с «Ювентусом» соглашение на один год, по условиям которого его зарплата составит € 1,5 млн.
Буффон достанется «Ювентусу» бесплатно, так как его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня этого года. В завершившемся сезоне вратарь сыграл 25 матчей на клубном уровне, в которых он пропустил 25 голов. С командой голкипер стал чемпионом Франции.
Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.
«Ювентус» готов платить Буффону € 2,5 млн в год
- 28 июня 2019
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