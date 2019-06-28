«Милан» исключён из еврокубков на сезон-2019/20

«Милан» наказан в связи с нарушениями правил финансового фэйр-плей, сообщается на официальном сайте Спортивного арбитражного суда.



По итогам расследования итальянская команда была исключена из еврокубковых турниров на следующий сезон. Отмечается, что нарушения клуба имели место в период с 2015 по 2018 год.



«Милан» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А и должен был принять участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. Ранее сообщалось, что россонери намерены отказаться от участия в соревновании, а их место займёт «Рома».



Напомним, в декабре прошлого года УЕФА оштрафовал «Милан» на полную сумму прибыли от выступления в завершившемся розыгрыше Лиги Европы, которая составила € 12 млн. Кроме того на клуб было наложено ограничение, при котором он не сможет заявлять более 21 футболиста на еврокубки в два ближайших сезона.

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