Никита Симонян попал в реанимацию
В одну из московских больниц сегодня, 28 июня, на карете скорой помощи доставили бывшего футболиста «Спартака», ныне первого вице-президента РФС Никиту Симоняна. Сейчас бывший спортсмен находится в реанимации. О его состоянии пока не сообщается.
«У Никиты Павловича диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. Иными словами — снижение кровообращения в системе артерий. Что вызвало недуг, врачи пока не берутся сказать. Сама болезнь опасна в случае, если не заниматься лечением. Обратить её полностью возможно», — цитирует источник «Комсомольская правда».
92-летнего Симоняна привезли на скорой, и после осмотра медики решили его оставить в больнице. Симонян является четырёхкратным чемпионом СССР в составе «Спартака».
- 28 июня 2019
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