Медведев: «Сочи» сделал «Зениту» интересные предложения по ряду игроков

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о переговорах с «Сочи» сразу по нескольким футболистам.
«Клуб «Сочи» взял серьёзный курс на создание боеспособной команды. Не буду скрывать: они обратились к нам с интересными предложениями по ряду игроков. Сейчас ведутся переговоры. Это нормальная практика, когда клуб в состоянии, строя команду, делать интересные для «Зенита» финансовые предложения, а игроки понимают, что клуб ставит серьёзные задачи.
Инфраструктура в Сочи хорошая. Это не только стадион, но и тренировочная база, на которой не раз тренировалась наша сборная. Также у «Сочи» есть история. С точки зрения размещения все условия на любой вкус: хочешь – у моря, хочешь – на горе. Сочинская жара себя покажет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 28 июня 2019
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