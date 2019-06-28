Комбаров: моя новая команда — «Крылья Советов», рад приступить к работе в ней
Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров опубликовал в социальной сети сообщение, посвящённое переходу в «Крылья Советов».
«Моя новая команда — «Крылья Советов». Рад приступить к работе в ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата», — написал 32-летний футболист в «Инстаграме».
Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов красно-белых по этому показателю. В 2017 году Дмитрий стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
В минувшем сезоне Комбаров принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол с пенальти и получил 1 жёлтую карточку.
Источник: Д. Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов»
- 28 июня 2019
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