РФС: Симонян находился на плановом обследовании, о госпитализации речи не идёт

В Российском футбольном союзе прокомментировали информацию о попадании в реанимацию бывшего футболиста «Спартака», а ныне первого вице-президента организации Никиты Симоняна.



«Сообщаем, что первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян сегодня находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой. О его госпитализации речи не идёт», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.



Ранее сообщалось, что 92-летнего Симоняна привезли в больницу на машине скорой помощи, и после осмотра медики решили его оставить в медицинском учреждении. При этом уточнялось, что экс-футболисту диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. Симонян является четырёхкратным чемпионом СССР в составе «Спартака».



Никита Симонян попал в реанимацию