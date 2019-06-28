РФС: Симонян находился на плановом обследовании, о госпитализации речи не идёт
В Российском футбольном союзе прокомментировали информацию о попадании в реанимацию бывшего футболиста «Спартака», а ныне первого вице-президента организации Никиты Симоняна.
«Сообщаем, что первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян сегодня находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой. О его госпитализации речи не идёт», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.
Ранее сообщалось, что 92-летнего Симоняна привезли в больницу на машине скорой помощи, и после осмотра медики решили его оставить в медицинском учреждении. При этом уточнялось, что экс-футболисту диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. Симонян является четырёхкратным чемпионом СССР в составе «Спартака».
Никита Симонян попал в реанимацию
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