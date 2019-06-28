Источник: «Рубин» сменит эмблему в пятый раз за семь лет

«Рубин» начнёт сезон-2019/20 с обновлённой эмблемой, утверждает «Спорт Бизнес Online». Для казанцев эта смена логотипа станет уже пятой за последние семь лет.
По информации источника, в клубе запланировали масштабный ребрендинг, в ходе которого поменяют эмблему. Более того, казанцы уже приступили к размещению нового логотипа на фасадах зданий, заборах, во внутренних помещениях базы и фан-шопе.
Отмечается, что смена логотипа является инициативой спонсора «Рубина» ТАИФа. Клуб планировал ребрендинг ещё в прошлом году, а работа над новым логотипом началась, когда клуб перешёл в управление компании в 2017 году.
«Рубин» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 30 турах. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 28 июня 2019
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