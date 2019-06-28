В расположение «Крыльев Советов» прибыли два новых игрока

Сегодня, 28 июня, к самарской команде присоединились два новых игрока атакующего плана. Молдавский игрок Раду Гынсарь, ранее выступал за клубы своей страны «Академия», «Зимбру» и «Шериф». Зимой в 2017 году он в составе «Шерифа» провёл контрольный матч с самарским клубом, тогда молдавский клуб обыграл «Крылья Советов» – 2:0. Сезон-2018/19 Раду провёл в израильском «Хапоэле».
Второй нападающий Деян Радоньич большую часть карьеры провёл в Хорватии, где выступал за ФК «Истра 1961» и загребские «Динамо» и «Локомотив». Оба игрока прошли медосмотр и приняли участие в утренней тренировке самарской команды, сообщает официальный сайт «Крыльев Советов».
Завтра самарцы проведут первые матчи на австрийском сборе. Тренерский состав планирует задействовать всех футболистов в обеих встречах.
- 28 июня 2019
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