«Урал» и «Сочи» поменялись кругами
В соответствии с решением общего собрания Российской Премьер-Лиги и по инициативе «Урала» и «Сочи», учитывая возможные неблагоприятные погодные условия, Премьер-Лига внесла соответствующие изменения в календарь.
Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Сочи» состоится 26 августа и начнётся в 18:00 в Екатеринбурге, а встреча 21-го тура «Сочи» — «Урал» состоится в Сочи, сообщает пресс-служба лиги.
Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что «если матч проходит в холодном регионе, то было решено дать командам возможность поменяться кругами, на это должно быть обоюдное согласие обоих клубов».
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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