Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Чайки»

«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Чайки»
Футбол / РПЛ 0

21-летний атакующий полузащитник Николай Гиоргобиани подписал долгосрочный контракт с «Уфой». В прошлом сезоне Гиоргобиани выступал за футбольный клуб «Чайка», где был признан лучшим молодым игроком второго дивизиона в зоне «Юг». За «Чайку» Гиоргобиани провёл 26 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Николая с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» — говорится на официальном сайте уфимской команды.

Напомним, что «Уфа» в ответном стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-Лиге проиграла «Томи» со счётом 0:1, но по сумме двух матчей команда Вадима Евсеева сохранила место в РПЛ (победа в первой игре — 2:0).

«Уфа» объявила об уходе Сейдахмета в «Кайрат»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент