«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Чайки»

21-летний атакующий полузащитник Николай Гиоргобиани подписал долгосрочный контракт с «Уфой». В прошлом сезоне Гиоргобиани выступал за футбольный клуб «Чайка», где был признан лучшим молодым игроком второго дивизиона в зоне «Юг». За «Чайку» Гиоргобиани провёл 26 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.



«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Николая с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» — говорится на официальном сайте уфимской команды.

Напомним, что «Уфа» в ответном стыковом матче за право в следующем сезоне выступать в Российской Премьер-Лиге проиграла «Томи» со счётом 0:1, но по сумме двух матчей команда Вадима Евсеева сохранила место в РПЛ (победа в первой игре — 2:0).