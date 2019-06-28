О’Нил покинул «Ноттингем Форест» после пяти месяцев работы

Главный тренер «Ноттингем Форест» Мартин О’Нил покинул свой пост, сообщается на официальном сайте английского клуба.
О причинах расставания с североирландским специалистом не сообщается. С командой О’Нил проработал всего лишь пять месяцев после назначения в январе этого года.
«Клуб хотел бы поблагодарить Мартина за его старания в период работы с командой и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении «Ноттингем Форест».
О'Нил является легендой клуба и защищал его цвета на протяжении 10 сезонов в период с 1971 по 1981 год. За это время команда завоевала титул чемпиона Первого дивизиона Англии, Суперкубок страны и два Кубка лиги, а также сенсационно выиграла Кубок чемпионов два раза подряд — в 1979 и 1980 годах. В 1980 году «Ноттингему» покорился также Суперкубок Европы.
Ранее О'Нил возглавлял «Норвич», «Лестер Сити», «Селтик», «Астон Виллу», «Сандерленд» и сборную Ирландии.
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