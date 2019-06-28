Понсе: мне сказали, что в «Спартаке» я смогу получить серьёзную игровую практику

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, почему выбрал московский клуб в качестве места продолжения профессиональной карьеры.
«Какие были варианты кроме „Спартака“? Из Италии и Испании, но называть клубы нет смысла. Больше всего заинтриговало предложение «Спартака» и возможность показать себя тут. Когда со мной связались и описали условия работы, когда я поговорил с представителем клуба, сразу решил: этот путь мне подходит.
Сыграло важную роль, что, как мне сказали, в России я смогу получить серьёзную игровую практику. Мне тут доверяют, я это чувствую и верю, что буду много играть», — приводит слова Понсе Sport24.
22-летний футболист заключил с российским клубом долгосрочный контракт. В минувшем сезоне аргентинец выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал футболиста в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль».
- 28 июня 2019
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