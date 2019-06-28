Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева возвращено в суд

В пресс-службе Пресненского районного суда города Москвы рассказали о ситуации с делом нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также их друга Александра Протасовицкого.
«Добрый день, уголовное дело в отношении Кокорина К. К., Кокорина А. А., Мамаева П. К., Протасовицкого А. С. возвращено в адрес Пресненского районного суда города Москвы. Распоряжения об исполнении вступившего в законную силу апелляционного приговора от 13 июня 2019 года в отношении осуждённых направлены в адрес ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве», — сообщила пресс-служба Пресненского суда корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Напомним, в октябре 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате которых пострадали три человека. 8 мая Пресненский суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
- 28 июня 2019
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