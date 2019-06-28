Венесуэла — Аргентина: онлайн-трансляция матча начнётся 28 июня в 22:00

Сегодня, 28 июня, на стадионе «Маракана — Марио Филью» в Рио-де-Жанейро состоится матч 1/4 финала Кубка Америки, в котором примут участие сборные Венесуэлы и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Вильмаром Рольдан Пересом из Колумбии. В роли его ассистентов выступят Уилмар Наварро и Хон Леон. Резервный рефери – Диего Аро Суэльдо.



На групповом этапе турнира сборная Венесуэлы обыграла Боливию со счётом 3:1, и сыграла вничью с командами Перу (0:0) и Бразилии (0:0). Национальная команда Аргентины проиграла в 1-м туре группового этапа сборной Колумбии со счётом 0:2, затем сыграла вничью с Парагваем (1:1) и обыграла Катар (2:0). Ранее в 1/2 финала Кубка Америки пробилась Бразилия, которая одержала победу в матче с Парагваем (0:0, 4:3 — по пенальти).