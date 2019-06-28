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Шашков: Комбаров в расположении «Крыльев Советов», контракт не комментируем

Шашков: Комбаров в расположении «Крыльев Советов», контракт не комментируем
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков подтвердил переход защитника Дмитрия Комбарова в самарский клуб.

«Клуб не комментирует контракт Комбарова. Что он у себя написал, то и написал. Защитник прибыл в расположение команды на сборы. Трансферную политику клуб будет комментировать после окончания сборов. Не хотим создавать нездоровый ажиотаж», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов красно-белых по этому показателю. В 2017 году Дмитрий стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Комбаров принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол с пенальти и получил 1 жёлтую карточку.

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