Шашков: Комбаров в расположении «Крыльев Советов», контракт не комментируем

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков подтвердил переход защитника Дмитрия Комбарова в самарский клуб.



«Клуб не комментирует контракт Комбарова. Что он у себя написал, то и написал. Защитник прибыл в расположение команды на сборы. Трансферную политику клуб будет комментировать после окончания сборов. Не хотим создавать нездоровый ажиотаж», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов красно-белых по этому показателю. В 2017 году Дмитрий стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.



В минувшем сезоне Комбаров принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол с пенальти и получил 1 жёлтую карточку.

Комбаров: моя новая команда — «Крылья Советов», рад приступить к работе в ней