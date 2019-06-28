Джалминья: современный футбол очень скучный, его трудно смотреть
Бывший полузащитник «Депортиво» и национальной команды Бразилии Джалминья поделился мнением о современном футболе.
«Современный футбол очень скучный. Не просто скучный, а действительно скучный. Мне трудно сесть и посмотреть игру по телевизору. Иногда мне приходится это делать для работы на телевидении, но это очень скучно.
Бразильский футбол пытается изменить свой исторический стиль игры. В нём становится меньше дриблинга. Будем надеяться, это когда-то изменится.
Бразильский футбол не может изменить свою сущность, которая заключается в дриблинге и хитростях. Это то, что отличает нас от Европы. Но нет. Сейчас бразильские футболисты похожи на европейских. Они сильные и боевые, однако не очень техничны», — приводит слова Джалминьи Marca.
Последний шанс Моуринью. Сможет ли португалец доказать, что он не сбитый лётчик?
Вариантов у него не так много.
- 28 июня 2019
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