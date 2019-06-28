«Спартак» показал тренировку команды глазами Ханни

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни выступил в роли оператора в новом видео красно-белых. 28-летний хавбек показал тренировочный процесс московской команды на сборе в Австрии своими глазами.



Напомним, 24 июня «Спартак» отправился на сборы в Австрию. В настоящее время подопечные Олега Кононова принимают участие в турнире Кубок Париматч Премьер. В 1-м туре соревнования красно-белые проиграли «Ростову» со счётом 0:2. В следующем туре «Спартак» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт 30 июня.



В минувшем сезоне Ханни принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, забил гол и отдал 2 результативные передачи. «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19.

Видео доступно на странице «Спартака» в YouTube.