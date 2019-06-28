Источник: Де Росси согласовал контракт с «Фиорентиной»

Полузащитник Даниэле Де Росси, ранее выступавший в составе «Ромы», может стать игроком «Фиорентины» в ближайшее время, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 35-летний футболист согласовал с «Фиорентиной» контракт, рассчитанный на сезон с возможностью продления ещё на год. Отмечается, что Де Росси также получил предложение от клуба MLS «Лос-Анджелес», однако принял решение отказаться от переезда в США по семейным обстоятельствам.
Де Росси защищал цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны. Также Даниэле является чемпионом мира 2006 года со сборной Италии.
- 28 июня 2019
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