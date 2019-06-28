«Милан»: уважаем правила ФФП и хотим вернуться на вершину европейского футбола

«Милан» прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отстранить клуб от участия в еврокубках в сезоне-2019/20 из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. В следующей кампании россонери должны были выступить в Лиге Европы.
«Нынешний акционер вступил во владение «Миланом» в июле 2018 года, унаследовав значительные убытки после того, как предыдущий собственник клуба не выполнил своих долговых обязательств. Эти убытки и связанное с ними нарушение правил ФФП привели к санкциям со стороны УЕФА.
Несмотря на печальный факт, что наши болельщики не увидят команду в еврокубках в следующем сезоне, «Милан» признаёт и уважает ФФП. Признаём, что у нас нет другого выбора, кроме как принять санкции, поскольку мы стремимся к полному соблюдению этих правил.
«Милан» по-прежнему стремится вернуться на законное место на вершине европейского футбола. Сегодняшнее постановление послужит стимулом для максимизации усилий, направленных на полное соответствие правилам ФФП, укрепление конкурентоспособности, а также возвращение к стабильности и более позитивному будущему», — говорится в заявлении «Милана».
- 28 июня 2019
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