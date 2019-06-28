Стали известны приоритетные цели «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке

Руководство «Манчестер Юнайтед» после завершения трансфера правого защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаки намерено сконцентрироваться на укреплении линии полузащиты. Приоритетными целями для «красных дьяволов» являются хавбеки Бруну Фернандеш, выступающий за лиссабонский «Спортинг», и Шон Лонгстафф, представляющий «Ньюкасл Юнайтед», сообщает ESPN FC.
Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер предоставил руководству список из четырёх полузащитников, которых он хотел бы видеть в команде. В него помимо Фернандеша и Лонгстаффа вошли Сауль Ньигес из мадридского «Атлетико» и Юри Тилеманс из «Монако». Норвежский специалист ожидает, что хотя бы один из этих игроков будет в его распоряжении до начала сезона.
«Манчестер Юнайтед» завершил минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующей кампании «красные дьяволы» будут выступать в Лиге Европы.
- 28 июня 2019
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