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Сборные Туниса и Мали сыграли вничью в матче Кубка африканских наций

Сборные Туниса и Мали сыграли вничью в матче Кубка африканских наций
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Туниса встречалась с национальной командой Мали. Игра состоялась на стадионе «Суэц» в Египте и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 60-й минуте мяч в собственные ворота отправил голкипер сборной Туниса и «Ниццы» Муе Хассен. Через 10 минут нападающий тунисской национальной команды и «Сент-Этьена» Вахби Хазри сравнял счёт в матче.

Сборная Мали набрала 4 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы Е. Тунис (2) — на втором месте. Соперниками сборных на групповом этапе являются национальные команды Анголы и Мавритании. В следующем туре сборная Туниса проведёт матч с национальной командой Мавритании, а Мали сыграет с Анголой.

Кубок африканских наций. Группа E. 2-й тур
28 июня 2019, пятница. 17:30 МСК
Тунис
1 : 1
Мали
0:1 – Хассен – 60 (автогол), 1:1 – Хазри – 70
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