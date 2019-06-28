«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн

«Челси» отказался продавать нападающего Каллума Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн, сообщает Sky Sports.



По информации источника, руководство лондонского клуба не намерено продавать 18-летнего форварда в ближайшее время, несмотря на то, что сам игрок отказывается продлевать контракт с «Челси». Напомним, во время минувшего зимнего трансферного окна мюнхенский клуб предлагал «Челси» € 33 млн за Хадсона-Одои, однако также получил отказ.



Действующий контракт Каллума с лондонским «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года. В минувшем сезоне Хадсон-Одои отдал 1 результативную передачу в 10 матчах английской Премьер-лиги. В Лиге Европы футболист записал в свой актив 4 мяча и 2 голевых паса в 9 встречах.

«Бавария» предложила «Челси» € 25 млн за Хадсон-Одои