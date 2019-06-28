Появились фото новой гостевой формы «Манчестер Юнайтед» со змеиной текстурой

Footy Headlines опубликовал фотографии гостевого комплекта «Манчестер Юнайтед» на сезон-2018/19.

Футболка выполнена преимущественно в бежевом цвете. Горловина, края рукавов, эмблема «МЮ» и логотип аdidas — чёрные. Текстура напоминает змеиную кожу.

Фото доступно на странице Footy Headlines в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Footy Headlines в «Инстаграме».

Шорты выполнены в чёрном цвете с ярко-жёлтыми эмблемой клуба и логотипом немецкого производителя спортивной экипировки.

Фото доступно на странице Footy Headlines в «Инстаграме».

«Манчестер Юнайтед» завершил минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующей кампании команда Уле-Гуннара Сульшера будет выступать в Лиге Европы.